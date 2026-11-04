برشلونة يذيق فيلا الخسارة الأولى

استعاد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم نغمة الفوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإلحاقه الخسارة الأولى بضيفه أستون فيلا الإنجليزي بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة.

ويدين برشلونة بفوزه الثالث في المسابقة، والأول بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بطل الموسمين الماضيين «2-4»، إلى ثنائية لقائده البرازيلي رافينيا «53 و65» والجناح الإسباني لامين يامال «7».

ورفع برشلونة رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق الأهداف عن فيلا الذي توقفت سلسلته المثالية في المسابقة القارية المرموقة عند ثلاثة انتصارات متتالية.

ولم يخسر برشلونة سوى مباراتين فقط من أصل 39 خاضها على أرضه في بطولات الاتحاد الأوروبي أمام أندية إنجليزية «24 فوزًا و13 تعادلًا»، وكلاهما أمام ليفربول، بحسب «يويفا».

كما لم يخسر الفريق في آخر 16 مباراة أوروبية على ملعبه أمام فرق إنجليزية «11 فوزًا و5 تعادلات».

ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة حدادًا على وفاة لاعب نادي تينيريفي، من الدرجة الثانية الإسبانية، خيسوس دي ميغيل، إثر اصطدامه العنيف بحارس مرمى المنافس، الإثنين. كما لم يُعزف نشيد دوري الأبطال، وذلك حدادًا على حادث القطار في أوردا الذي أودى بحياة 69 شخصًا. وارتدى لاعبو الفريقين الشارة السوداء.

واستهل برشلونة المباراة بقوة، مفتتحًا التسجيل بعد سبع دقائق إثر خطأ مشترك بين الحارس الياباني زيون سوزوكي وجواو جوميز، استغله يامال لافتتاح التسجيل بتسديدة من داخل المنطقة أسكنها على يمين سوزوكي.

ورغم أفضلية برشلونة في الاستحواذ، لم يكن فيلا بعيدًا عن تهديد المرمى، إذ أهدر البولندي ماتي كاش تسديدة من مسافة قريبة «9»، فيما ضيّع السويسري يوهان مانزامبي فرصة محققة «19»، قبل أن يتصدى الحارس خوان جارسيا لمحاولة أخرى له.

في المقابل، كاد الإنجليزي أنتوني غوردون يعزز تقدم برشلونة، لكن الحارس سوزوكي تصدى لتسديدته «26».

وعزز برشلونة تقدمه بعدما استغل رافينيا تمريرة بينية متقنة من فيرمين لوبيز، فتجاوز المدافع الإسباني باو توريس بلمستين سريعتين، قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى سوزوكي «52».

وهز رافينيا الشباك مجددًا، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لبرشلونة، بعدما استغل عرضية متقنة من البرتغالي جواو كانسيلو من الجهة اليسرى، فقابلها داخل منطقة الياردات الست إلى الشباك «64»، مستفيدًا من تمركزه المثالي، رافعًا رصيده إلى 19 هدفًا في 13 مباراة الموسم الجاري.

وللمرة الأولى، ينهي هذا الفوز سلسلة برشلونة التي استقبلت فيها شباكه هدفًا، وبلغت 18 مباراة في دوري الأبطال.

وفي جانب آخر، احتفل لاعب الوسط الهولندي فرانكي دي يونج بظهوره الـ300 مع برشلونة أمام فيلا.

ويتصدر دي يونج قائمة اللاعبين الهولنديين الأكثر مشاركة مع برشلونة، متقدمًا بفارق كبير على فيليب كوكو، صاحب الـ292 مباراة، ورونالد كومان بـ[عدد المباريات].