باريس يغرق «الغواصات» بسداسية

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم مضيفه فياريال الإسباني بسداسية نظيفة، الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

وحسم حامل لقب الموسمين الماضيين نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية تناوب عليها البرتغالي جواو نيفيش «9»، وديزيريه دويه «12»، وسيني مايولو «13»، والإسباني فابيان رويز «17»، وهي أسرع رباعية في تاريخ دوري الأبطال.

وواصل رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي أفضليتهم في الشوط الثاني، وأضافوا هدفين عبر رويز «50» والبديل دافيد بولي «78».

ولم يبدُ باريس متأثرًا بغياب قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في الثنائي البعيد عن الملاعب بسبب الإصابة، عثمان ديمبلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، إلى جانب ركيزتيه الدفاعيتين، قائده البرازيلي ماركينيوس والبرتغالي نونو مينديش، للسبب ذاته.

وهو الفوز الرابع تواليًا للفريق، فرفع رصيده إلى 12 نقطة وانفرد بالصدارة مؤقتًا، بانتظار مباراتي شريكيه السابقين، ريال مدريد الإسباني مع أيك أثينا اليوناني، وليفربول الإنجليزي مع فنربخشة التركي، الأربعاء. فيما مُني فريق «الغواصات الصفراء» بخسارته الثالثة، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز التاسع والعشرين.

وبهذا الفوز في أول مواجهة تجمع الناديين، عادل باريس الرقم القياسي لأطول سلسلة من المباريات دون هزيمة لفريق فرنسي في دوري أبطال أوروبا، والبالغة 14 مباراة، والمسجلة باسم ليون بين عامي 2004 و2006.