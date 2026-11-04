إنتر يعود بنقاط فينورد

تغلب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، على مضيفه فينورد الهولندي بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

وبكّر إنتر، بطل أوروبا ثلاث مرات، بالتسجيل في الدقيقة الثامنة عبر مدافعه الدولي الألماني يان بيسيك، وأضاف الدولي فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الثاني «34».

وأمّن الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي فوز الضيوف بتسجيله الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني، إثر تمريرة من الدولي نيكولو باريلا «54».

وهو الفوز الثاني تواليًا لإنتر بعد انتصاره على شاختار دانييتسك الأوكراني «1-0»، وذلك عقب خسارتين متتاليتين في مستهل مشواره في المسابقة أمام ريال مدريد الإسباني «1-2» وكلوب بروج البلجيكي «3-4»، فصعد إلى المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط، فيما مُني فينورد بخسارته الثالثة، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثلاثين، في مباراته الرابعة تواليًا دون أي انتصار.