هاس يتخلى عن أوكون

انتهت مسيرة إستيبان أوكون مع فريقه هاس، بعدما أعلن الأخير استبعاد السائق الفرنسي من السباقات الأربعة الأخيرة في موسم «فورمولا 1»، وذلك عقب حرمانه من المشاركة في سباق جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وأصدر الفريق بيانًا صحافيًا، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه: «يؤكد فريق تي جي آر هاس للفورمولا 1 أن إستيبان أوكون لن يشارك معه مجددًا في بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026».

وأضافت الحظيرة الأمريكية: «سيسجل رافايل ظهوره الأول في الفورمولا 1 على أرضه هذا العام، وذلك بعد الإعلان أكتوبر الماضي عن اختياره كأحد السائقين الأساسيين لفريق تي جي آر هاس للفورمولا 1 في بطولة العالم لعام 2027».

ويحل مكان أوكون، كامارا، صاحب الـ21 عامًا، في جائزة البرازيل الكبرى المقرر تنظيمها في ساو باولو نهاية الأسبوع المقبل.

وبعد سباق ساو باولو، تتبقى ثلاثة سباقات في الموسم، وهي جوائز لاس فيجاس، وقطر نوفمبر الجاري، وأبوظبي الكبرى 6 ديسمبر المقبل.

واستبعد هاس أوكون البالغ 30 عامًا، السبت الماضي، قبل انطلاق اليوم الثاني من جائزة المكسيك الكبرى.

وأشار أوكون إلى وجود اختلاف في وجهات النظر مع فريقه، نافيًا الشائعات التي تحدثت عن وقوع اشتباك جسدي مع الياباني أياو كوماتسو، مدير الفريق.

ومن جانبه، أوضح كوماتسو، الثلاثاء، أن ما حدث يندرج ضمن الشؤون الداخلية للفريق، قائلًَا في بيان صحافي: «مثل هذه القرارات لا تُتخذ أبدًا باستخفاف، نحن نؤمن أن هذا القرار يصب بوضوح في مصلحة الفريق المستقبلية».

واستُدعي الياباني ريو هيراكاوا «32 عامًا» على عجل للمشاركة في جائزة المكسيك الكبرى، حيث أنهى السباق في المركز العاشر وحصد نقطة، لكنه لن يكون متاحًا للمشاركة في البرازيل، لارتباطه الأحد بسباق ست ساعات في مونتسا ضمن بطولة العالم للتحمل «دبليو إي سي».

ويخوض أوكون الذي تخرج من برنامج مرسيدس للسائقين الشباب، موسمه العاشر في الفورمولا 1، وكان من المقرر أن يصل في البرازيل إلى حاجز الـ 200 سباق في مسيرته.

ويتضمن سجل السائق الفرنسي انتصارًا حققه في المجر 2021، إضافة إلى صعوده على منصة التتويج ثلاث مرات، وجميعها مع رينو/ألبين، وكان آخرها في نوفمبر 2024، حين حلّ في المركز الثاني في جائزة البرازيل الكبرى، متقدمًا على بيار جاسلي، زميله في الفريق.