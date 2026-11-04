الهجن السعودية تتصدر كأس الأولمبية

حققت الهجن السعودية صدارة قائمة الأكثر تحقيقًا للمراكز الأولى في أشواط بطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن 2026، والمنظمة حاليًا على أرضية ميدان الجنادرية التاريخي في الرياض، وذلك عقب ختام اليوم الثالث في النسخة السادسة، والمخصص لفئة «الجذاع»، ثالث فئات الهجن المعتمد مشاركتها في البطولة.

واستحوذت الهجن السعودية على 46.6 في المئة من منصات الصدارة، لتحل أولًا برصيد 48 شوطًا، ثم الهجن الإماراتية بـ30 شوطًا، والهجن القطرية في المرتبة الثالثة بـ20 شوطًا، والهجن الكويتية والهجن البحرينية بشوطين لكل منهما، والهجن العُمانية بشوط واحد.

وكان اليوم الثالث للبطولة، والمخصص لفئة «الجذاع»، قد شهد تنظيم 22 شوطًا ومشاركة 597 مطية «14 شوطًا في الفترة الصباحية بمشاركة 465 مطية، و8 أشواط في الفترة المسائية بمشاركة 132 مطية»، من بينها 4 أشواط على كؤوس الأولمبية السعودية، وتوّج محمد البلوي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن أبطال كؤوس الفترة المسائية.

وذهب لقب الشوط الأول وكأس الأولمبية السعودية «بكار ـ مفتوح» للمطية «مترفة» لمالكها الشيخ عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من قطر، والشوط الثاني وكأس الأولمبية السعودية «قعدان ـ مفتوح» للمطية «دستور» لهجن أم الزبار من قطر، والشوط الثالث وكأس الأولمبية السعودية «بكار ـ عام» للمطية «عينونة» لمالكها القطري ناصر المسند، والشوط الرابع وكأس الأولمبية السعودية «قعدان ـ عام» للمطية «الدوبل» لمالكها الإماراتي عتيق القبيسي.