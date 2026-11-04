مزاد الصقور.. بيع فرخين بـ 388 ألف ريال

شهدت الليلة الـ17 من ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026 بيع صقرين من نوع شاهين فرخ بمبلغ إجمالي بلغ «388» ألف ريال في المزاد، الذي ينظمه المركز حتى 30 نوفمبر الجاري بملهم شمال مدينة الرياض.

وبدأت المزايدة على الصقر الأول، وهو فرخ شاهين طرح منطقة البطحاء، واشترك في طرحه أربعة طواريح، بمبلغ «40» ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ «88» ألف ريال، فيما اختتمت الليلة بالصقر الثاني، وهو شاهين فرخ طرح شرورة، واشترك في طرحه «18» طاروحًا، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ «80» ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ «300» ألف ريال.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعتها للصقارين والمهتمين.

ويوفر المركز الوطني للصقور العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مالك الصقر «الطاروح»، ويتكفل المركز بتأمين السكن والنقل لمُلّاك الصقور «الطواريح» إلى مقر المزاد، حيث تُعرض الصقور في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث عبر القنوات التلفزيونية وحسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.