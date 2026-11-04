أمام دورتموند.. ريال بيتيس يسعى إلى التفوق الأوروبي

يحقق التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب فريق ريال بيتيس الإسباني الأول لكرة القدم، بانتظام نتائج لافتة على أعلى المستويات، لكن إخفاقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا أبطأه قليلًا عن الانطلاقة القوية في منافسات دوري «لاليجا»، إذ يحتل المركز الرابع.

ويملك فريق المدرب التشيلي صاحب الـ73 عامًا ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في مرحلة دور المجموعات، قبل زيارته، الأربعاء، لبوروسيا دورتموند الألماني، على الملعب الذي شهد إحدى أكثر الهزائم إيلامًا في مسيرته الطويلة.

وفي 2013، تلقى ملقة الإسباني بقيادة بيليجريني هدفين في الوقت بدلًا من الضائع أمام دورتموند الذي كان يدربه حينها يورجن كلوب، ليخسر فرصة بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتُعد تلك الهزيمة قاسية بشكل خاص على بيليجريني الذي كان قد حضر جنازة والده في تشيلي قبل أن يصل إلى ألمانيا صباح يوم المباراة.

وقال بيليجريني بعد اللقاء متذمرًا من التحكيم: «لم يرغبوا في رؤيتنا في نصف النهائي»، في إشارة إلى هدف الفوز الذي سجله البرازيلي فيليبي سانتانا، والذي بدا أنه جاء من موقف تسلل.

وفي ذلك الصيف، انتقل بيليجريني إلى مانشستر سيتي، حيث أحرز لقب الدوري الإنجليزي ولقبي كأس الرابطة، قبل رحيله 2016 من دون أن ينجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وانضم المدرب التشيلي الذي لا يزال محتفظًا بحيويته إلى بيتيس 2020، ويعيش حاليًا أطول فترة له مع نادٍ واحد طوال مسيرته التدريبية.

وظل بيليجريني متمسكًا بفكرة أن على فرقه تقديم كرة قدم ممتعة، ويمتلك بيتيس المقومات اللازمة لذلك بوجود مجموعة من المهاجمين أمثال المخضرم إيسكو، والمغربي عبد الصمد الزلزولي.

وقاد بيليجريني الذي تخرج في الهندسة المدنية 1979، أثناء لعبه مع أونيفرسيداد دي تشيلي، بيتيس إلى أول نهائي له منذ 17 عامًا، محرزًا كأس ملك إسبانيا 2022.

وفي الموسم الماضي، أعاد المدرب التشيلي الفريق الأندلسي إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عقدين عن نخبة المسابقة القارية.

ولا يشكل نجاح بيليجريني في إعادة بيتيس إلى الواجهة مفاجأة، بالنظر إلى سجله الحافل، بعدما قاد فياريال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2006، قبل أن يخرج فريقه على يد أرسنال الإنجليزي.

وأهدر الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي، ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراة الإياب كان من شأنها أن تفرض وقتًا إضافيًا على ملعب النادي في شرق إسبانيا.

كما أسهم بيليجريني في وصول فياريال إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني 2008، متقدمًا على العملاقين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأفضى هذا النجاح إلى تعيينه مدربًا لريال مدريد 2009، حيث جمع الفريق تحت قيادته 96 نقطة، وهو رقم قياسي للنادي آنذاك، لكنه أقيل في نهاية الموسم لإفساح المجال أمام البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبعد تجربته مع ريال مدريد، تولى بيليجريني مهمة تدريب ملقة الذي أوصله إلى الظهور الوحيد في دوري أبطال أوروبا في تاريخه، قبل أن تنتهي مغامرته عند محطة دورتموند.

تأهل فريق بيليجريني إلى المسابقات الأوروبية في 6 مواسم متتالية، وبلغ 2025 أول نهائي أوروبي في تاريخه، في مسابقة «كونفرنس ليج» حيث خسر أمام تشيلسي الإنجليزي.

وتغلب بيتيس على ملقة السبت الماضي في الدوري الإسباني، في لقاء حمل لبيليجريني ذكريات أكثر سعادة من رحلته إلى دورتموند.