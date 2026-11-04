كأس آسيا.. تأجيلان ونسخة سبقت موعدها

لم تكن بطولة كأس آسيا للمنتخبات بمنأى عن التغييرات التي تفرضها الظروف المختلفة على مواعيد البطولات الرياضية، إذ شهد تاريخ المسابقة تعديلات على جدولها الزمني كان أبرزها في نسختي 2023 و2027، اللتين انتقل موعد تنظيمهما عن التاريخ المحدد مسبقًا، لأسباب اختلفت بين تداعيات جائحة «كورونا» والمستجدات الراهنة وما يرتبط بها من اعتبارات تتعلق بالترتيبات اللوجستية.

وكانت النسخة الثامنة عشرة، التي حملت اسم كأس آسيا 2023، أولى النسخ التي شهدت تغييرًا في موعدها خلال الأعوام الأخيرة، بعدما كانت الصين تستعد لاستضافتها خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023، قبل أن تعلن في مايو 2022 عدم قدرتها على تنظيم البطولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا» وسياسة «صفر كوفيد» التي اتبعتها البلاد آنذاك.

وبعد فتح باب الترشح لاستضافة البطولة، اختار الاتحاد الآسيوي قطر لاستضافتها في أكتوبر 2022، لتنتقل المنافسات إلى الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بدلاً من موعدها الصيفي السابق، تفاديًا لارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج خلال أشهر الصيف، مع الاحتفاظ باسم نسخة 2023 على الرغم من لعبها في العام التالي.

وعادت البطولة لتشهد تغييرًا جديدًا في موعدها مع النسخة التاسعة عشرة، التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى في تاريخها، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، إعادة جدولة المنافسات، التي كان مقررًا لعبها من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، لتُجرى بدلًا من ذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 حتى 21 يناير 2028.

وجاء القرار بعد مشاورات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بالتطورات في المنطقة، وما صاحبها من تعقيدات لوجستية واضطرابات في حركة السفر والتنقل، على أن تُرفع المواعيد الجديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعتمادها.

وكانت كأس آسيا شهدت واقعة مختلفة في نسخة 2007، حين قرر الاتحاد الآسيوي تقديم موعد البطولة عامًا واحدًا، لتُجرى في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، بدلًا من 2008، بهدف تجنب تعارضها مع بطولات أخرى مثل أمم أوروبا والألعاب الأولمبية.

ولم تقتصر التغييرات في مواعيد البطولات الكبرى على القارة الآسيوية، إذ شهدت بطولات أخرى حول العالم حالات مماثلة، وأُجلت بطولة أمم أوروبا 2020 وكوبا أمريكا 2020 إلى 2021 بسبب جائحة «كورونا»، كما تأجلت كأس أمم إفريقيا 2021 إلى يناير 2022 للسبب ذاته، فيما نُقلت نسخة 2023 من البطولة الإفريقية إلى يناير 2024 بسبب موسم الأمطار في كوت ديفوار، وجرت نسخة 2025 خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026 بعد إعادة ترتيب الروزنامة الدولية وتداخل المواعيد مع البطولات الأخرى.