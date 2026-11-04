مورياسو: تأجيل كأس آسيا حرمني الفرصة الأخيرة

أوضح هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، الأربعاء، تقبله الواقع بعد تأجيل كأس آسيا 2027 من يناير إلى ديسمبر، وهو ما يرجح أن يحرمه من آخر فرصة لإحراز لقب قبل تنحيه عن منصبه.

وأشار مورياسو، أطول المدربين خدمة في تاريخ المنتخب الياباني منذ 2018، إلى أن تطوير كرة القدم في اليابان أهم من وضعه الشخصي، قائلًا: «لو نُظمت كأس آسيا في موعدها لكنت بذلت كل ما لدي للفوز باللقب خلال تلك المباريات السبع، لكني في الوقت ذاته اعتقدت أن تلك المباريات السبع لن تضيع إذا لم تُقم البطولة، إذا أعيدت جدولة تلك المباريات، فيمكن للجهاز الفني الجديد الاستفادة منها جيدًا استعدادًا لكأس العالم المقبلة».

وأضاف المدرب الياباني: «أنا فقط أتقبل الواقع وأبذل قصارى جهدي في المهمة الموجودة أمامي الآن».

وتابع مورياسو: «سعينا دائمًا إلى تقديم أفضل ما لدينا في المباريات التي أمامنا مباشرة، وربط ذلك أيضًا بالمستقبل، تأجيل كأس آسيا لم يغير شيئًا في هذا الجانب، ولكي تصبح اليابان منتخبًا قادرًا على الفوز بكأس العالم، علينا أن نحقق نسبة انتصارات أعلى أمام منتخبات أمريكا الجنوبية».

وأبان ياماموتو أن موعد انتقال المهمة التدريبية سيُحسم داخل الاتحاد الياباني للعبة.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبه أعلن أن المسابقة المقررة في السعودية ستؤجل قرابة عام كامل بسبب التطورات في المنطقة.

وكان من المقرر أن يقود مورياسو منتخب اليابان في البطولة مطلع العام المقبل، قبل أن يخلفه جو أويوا المدرب الحالي لمنتخب تحت 23 عامًا، لكنه قد يرحل الآن في نهاية العام الجاري.

ورفض ماساكوني ياماموتو، المدير الفني للاتحاد الياباني للعبة، توضيح الموقف، وذلك في وقت كشف فيه مورياسو تشكيلته لمواجهة البرازيل والباراجواي في مباراتين تجريبيتين في سنغافورة نوفمبر الجاري.

وكان من المقرر أيضًا أن تخوض اليابان مباراة تجريبية تحضيرية لكأس آسيا أمام منافس لم يُحدد بعد في أوساكا في 30 ديسمبر المقبل، ولم يؤكد ياماموتو ما إذا كانت المباراة ستلعب في موعدها أم لا، مبينًا أن تأجيل كأس آسيا 2027 لم يؤثر على اختياراته لتشكيلة مواجهة البرازيل والباراجواي.

وأقصت البرازيل اليابان من كأس العالم 2026، في دور الـ32 بهدف في الوقت بدل الضائع «2ـ1».

وضم مورياسو كلًا من زيون سوزوكي حارس مرمى أستون فيلا، ودايتشي كامادا، لاعب وسط كريستال بالاس الإنجليزي، كما استدعى تاتسوهيرو ساكاموتو جناح كوفنتري سيتي، للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أعوام.

واستعاد تاكومي مينامينو، مهاجم موناكو الفرنسي، مكانه في التشكيلة بعد غيابه عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.