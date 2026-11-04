في الأبطال.. الريال يبحث عن الرابع تواليا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ضيفًا على أيك أثينا اليوناني، سعيًا لفوز رابع تواليًا في المسابقة القارية، التي يحمل رقمها القياسي بـ15 لقبًا.

وحقق فريق البرتغالي جوزيه مورينيو 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، وأصبح يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن جاره أتلتيكو مدريد.

وقال مورينيو، بعد الفوز على راسينج سانتاندر 3ـ0: «الفريق يتطور ويقدم كرة قدم جيدة، وأعتقد أنه كان ينبغي علينا تسجيل المزيد من الأهداف بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا».

من جهته، يخوض أيك أثينا المباراة بعد خسارته أمام باناثينايكوس متصدر الدوري اليوناني 0ـ2، علمًا أنه يحتل المركز 29 في ترتيب المجموعة الموحدة بثلاث نقاط.

والتقى الفريقان أربع مرات في المسابقات الأوروبية، وحقق كل منهما فوزًا واحدًا مقابل تعادلين.

وفاز ريال مدريد في مواجهة الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1986 بنتيجة إجمالية 5ـ1، فيما انتهت مباراتا دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2003 بالتعادل 3ـ3 في أثينا و2ـ2 في مدريد.