باركر يخلف نونو سانتو في وست هام

عيّن نادي وست هام الإنجليزي، سكوت باركر، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، المُقال، وفق ما أعلنه الفريق، الأربعاء، والذي يٌنافس في دوري «تشامبيونشيب» ويسعى إلى العودة إلى دوري الأضواء.

وقال باركر عقب توقيعه عقدًا لمدة عامين ونصف العام مع وست هام عبر بيان صحافي بثه النادي الإنجليزي: «لحظة فخر كبيرة بالنسبة لي أن أتولى هذا المنصب، وأن أعود إلى نادٍ يعني الكثير لي ولعائلتي».

وأضاف المدرب الإنجليزي: «لديّ ذكريات جميلة للغاية عن فترتي هُنا، كانت أربعة أعوام شهدت ربما أفضل كرة قدم لعبتها في مسيرتي، كان هناك دفء ومحبة وشعور لم أجده على الأرجح في أي مكان آخر، هذه فرصة تثير حماسي بشكل كبير».

ويؤمن باركر بقدرته على إحياء مساعي وست هام للصعود، متابعًا: «أشعر بالفخر والاعتزاز لكوني الشخص الذي سيتولى القيادة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خضت منافسات هذا الدوري ثلاث مرات، ونجحت في الصعود منه في المرات الثلاث، دوري صعب، ولا يمكن إنكار ذلك على الإطلاق، وسأوظف كل ذرة من خبرتي ومعرفتي لتحقيق هذا الهدف».

وأمضى باركر، لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي السابق، أربعة مواسم لاعبًا في صفوف وست هام، كما نجح مدربًا في قيادة فولهام، وبورنموث وبيرنلي للصعود من «تشامبيونشيب» إلى مصاف أندية النخبة.

وسبق لباركر صاحب الـ46 عامًا، أن تولى أيضًا تدريب كلوب بروج البلجيكي.

وأقال وست هام نونو سانتو «52 عامًا» من منصبه، الثلاثاء، والذي كان يشرف على الفريق في الموسم الماضي عندما هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتبر وست هام، في نظر الكثيرين، المرشح الأبرز للصعود المباشر إلى دوري المستوى الأول «البريميرليج»، لكنه يحتل المركز الثامن، متأخرًا بفارق ست نقاط عن ميدلزبره، المتصدر.

وبات باركر رابع مدرب دائم يتولى الإشراف على وست هام منذ رحيل الإسكتلندي ديفيد مويس في مايو 2024.