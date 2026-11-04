العولقي لـ«الرياضية»: قصيدة «فاروق نجد» ارتجالية.. وكتبتها في 3 دقائق

احتاج الشاعر الشاب ناصر بن صالح العولقي إلى ثلاث دقائق فقط لكتابة قصيدة «فاروق نجد» التي أنشدها عبيد بن ذيب الرجباني الملقب بـ«شبل الدواسر»، وفهد بن فصلا.

وقال لـ«الرياضية»: «أنهيت كتابة قصيدة «فاروق نجد» خلال ثلاث دقائق فقط وكانت ارتجالية بسبب ما تعرضت له شبوة لهجوم إرهابي من المليشيات الحوثية استشهد خلاله 75 من أبناء محافظة شبوة وخرجت بهذا النص».

وأضاف: «بعد ظهور القصيدة بصوتي عبر حسابي الرسمي شاهدت تفاعلًا كبيرًا تجاوز نصف مليون وتلقيت رسالة من عبيد الرجباني «شبل الدواسر» عبر السناب طلب مني الموافقة على إنشادها مع فهد بن فصلا بمبادرة منهم مشكورين، وبصراحة وافقت ودون تردد لأن النص جاء من داخلي وأحببت أن يصل إلى كل العالم».

وأكد العولقي أن أول ظهور له في عالم الشعر كان 2018، مشيرًا إلى أنه يفضل القصائد الارتجالية التي تحضر في وقتها.

وتابع: «أنهيت قصيدة جديدة بعنوان «سيد القوم» هو الخادم نص شخصي وحظي بتفاعل كبير والحمد لله على محبة الناس واهتمامهم بكل ما أقدم».

وينتمي الشاعر الشاب العولقي إلى قبيلته العوالق النازحة في منطقة نجران جنوب السعودية والتي سكنت المنطقة قبل أكثر من 50 عامًا.