«أدبي جدة» يناقش تحولات قصيدة النثر

نظمت جمعية أدبي جدة، ضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري، أمسية نقدية بعنوان «قصيدة النثر وحركة الشعر»، الثلاثاء.

وتناولت الأمسية تطور قصيدة النثر ومكانتها في المشهد الشعري العربي، وتحولاتها الفنية والجمالية، ودورها في مواكبة المتغيرات الثقافية والفكرية، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

واستعرضت الأمسية المراحل التاريخية التي مرت بها قصيدة النثر، وما صاحب ظهورها من سجالات أدبية حول هويتها ومشروعيتها الشعرية، وصولًا إلى حضورها في المشهد الشعري العربي المعاصر، إلى جانب الشعر العمودي وقصيدة التفعيلة، وقدرتها على التعبير عن التجارب الإنسانية ورؤى الأجيال الشعرية الجديدة.

وسلّطت الضوء على الخصائص الفنية والجمالية لقصيدة النثر، وما تتميز به من توظيف للمجاز والمفارقة والإيقاع الداخلي، والاستفادة من عناصر البناء السردي، والتحرر من الأنماط التعبيرية التقليدية، مستعرضة نماذج شعرية داخل السعودية وعدد من الدول العربية، عكست تنوع التجارب واختلاف أساليبها التعبيرية.

وشهدت الأمسية مداخلات ونقاشات تناولت مفهوم الشعرية، وخصوصية قصيدة النثر ومرجعياتها الفنية والفكرية، وعلاقتها بالمتلقي وتحولات الذائقة الأدبية، بما يعكس أهمية الحوار النقدي في استكشاف مسارات التجديد وتطور التجارب الإبداعية في الشعر العربي.