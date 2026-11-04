بعد 286 يوما.. الماجد يظهر في «موسم الرياض»

يعود الفنان السعودي راشد الماجد، الملقب بـ«سندباد الغناء»، إلى المسرح داخل مدينة الرياض بعد 286 يومًا من آخر ظهور له ضمن «موسم الرياض».

واختار الماجد «موسم الرياض» بنسخته السابعة ليستهل جولته الغنائية الجديدة في حفل ضخم يُجرى برعاية الهيئة العامة للترفيه ومن إشراف وتنظيم مجموعة روتانا للموسيقى.

وينظم الحفل الخميس 12 نوفمبر الجاري على مسرح «محمد عبده أرينا ـ بنك الإمارات دبي الوطني»، يصطحب فيه الماجد جمهوره في رحلة غنائية موسيقية استثنائية، تجمع بين روائع أغنياته وجمال نبرة حنجرته وإحساسه وأداء يضعه في خانة متفردة عند الجميع وخاصة جمهوره الكبير المحب والعاشق للونه الغنائي وما قدمه خلال مشواره من عطاءات ونجاحات وضعته دومًا على هرم المنافسة الفنية محليًا وخليجيًا وعربيًا.

ويصاحب الماجد في الحفل فرقة موسيقية تضم نخبة من أمهر العازفين يقودهم المايسترو وليد فايد في سهرة يقدم من خلالها الفنان السعودي مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة.

وبمجرد الإعلان عن حفل 12 نوفمبر الجاري تصدر اسم الماجد وبوستر الحفل المشهد فنيًا في محاولة من الجميع السباق لشراء التذاكر التي تباع عبر موقع «WeBook.com» والاستمتاع بما سيتخلله الحفل من مفاجآت.