أبها.. تأهيل المصابين في الإجازة

وضع الجهاز الطبي في أبها، برنامجًا خاصًا خلال فترة الإجازة التي منحت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين، بهدف تجهيزهم خلال فترة التوقف الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن السنغالي عبدو ديالو، مدافع الفريق، أكمل جاهزيته للدخول في التدريبات الجماعية، قبل أن تصدر إدارة الكرة قرارًا بمنح اللاعبين إجازة، على خلفية تأجيل الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، لإعادة جدولة المباريات.

وعانى ديالو من إصابة على مستوى كدمة قوية في الظهر، أصيب بها خلال مواجهة الفيحاء 28 أغسطس الماضي، خضع على إثرها إلى برنامج علاجي مكثف.

وخضع الرباعي الكاميروني جورج نكودو والفرنسي نبيل فقير، وباسل السيالي، وخالد الشمراني، لبرامج تأهيلية خلال الفترة الماضية، ضمن التأهيل المعد لهم من قبل طبيب النادي.

وعانى نكودو من إصابة في الكتف، فيما عانى الشمراني وفقير من إصابات عضلية، فيما خضع السيالي لتأهيل بعد العملية الجراحية في الحوض.

ومن المنتظر أن تعود تدريبات الفريق، الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، بقيادة الكرواتي تيو بيريجا، مدرب الفريق «المؤقت» الذي تم تكليفه بدلًا من مواطنه دامير بوريتش.

ويتذيل أبها قائمة دوري روشن السعودي، برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل مع الخليج والدرعية والاتحاد، فيما مني بـ8 خسائر، ويملك مواجهة «مؤجلة» أمام الخلود.