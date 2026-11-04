مرشحو جوائز «كاف».. مواهب أوروبا تحضر وسيطرة مصرية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الأربعاء، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في القارة 2026، وسط حضور مصري لافت على مستوى اللاعبين والمدربين ​والمنتخبات والأندية.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة إدراج محمود حسن تريزيجيه، ومحمد شحاتة، بعدما قدما مستويات قوية خلال الموسم الماضي.

وجاء ترشيح تريزيجيه، المنتقل إلى فريق الرياض السعودي مع بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع الأهلي، فيما نال محمد شحاتة مكانه في القائمة بعد مساهمته في قيادة الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت القائمة أسماء عربية بارزة ‌أخرى، من ‌بينها الجزائري أحمد خالدي، لاعب اتحاد العاصمة ​والمتوج ‌بلقب ⁠الكونفدرالية الإفريقية، و عبد النور بلحسيني «شباب بلوزداد» ومحمد ربيع حريمات «الجيش الملكي» ومنير شعير «نهضة بركان» وسفيان المودن «أولمبيك أسفي» وخوليسو موداو «ماميلودي صن داونز» وعبد الرؤوف يعقوب «الهلال السوداني».

وفي فئة المدربين، دخل حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، سباق المنافسة على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، بعدما قاد «الفراعنة» إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026، ⁠بينما شملت القائمة أيضًا معتمد جمال، مدرب الزمالك.

ويواجه ‌حسن منافسة قوية من أسماء ‌بارزة، أبرزها الثنائي المغربي وليد الركراكي، ومحمد ​وهبي وميجيل كاردوزو «ماميلودي صن داونز»، وبابي ثياو «السنغال» وألكسندر سانتوس «الجيش الملكي» وسيباستيان ديسابر «الكونغو الديمقراطية» ولامين ندياي «اتحاد العاصمة» ‌وبوبيستا «الرأس الأخضر».

وامتد الحضور المصري إلى قائمة أفضل منتخب في القارة، حيث جاء المنتخب المصري بين عشرة منتخبات مرشحة للجائزة بعد مشواره في كأس العالم 2026، وهم، الجزائر والمغرب وتونس والسنغال وكوت ديفوار والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وغانا وجنوب إفريقيا.

ويحضر الزمالك ضمن المرشحين لجائزة أفضل نادٍ إفريقي، ليكون ⁠الممثل ⁠المصري الوحيد في القائمة، بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي، وبلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، بجانب، مانياما يونيون «الكونغو الديمقراطية» اتحاد العاصمة «الجزائر» شباب بلوزداد «الجزائر» ماميلودي صن داونز «جنوب إفريقيا» نهضة بركان «المغرب» أولمبيك أسفي «المغرب» الجيش الملكي «المغرب» الترجي «تونس» الهلال «السودان».

وينافس المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني، والمنتخب المصري على جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا مع مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في القارة السمراء الذين يلعبون في أوروبا، وهم، الجزائري إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن، والثنائي المغربي عبد الله وزان، لاعب أياكس، وأيوب ​بوعدي، لاعب مانشستر سيتي.

ومن ​المقرر أن يُنظم حفل توزيع جوائز «كاف» في السابع من ديسمبر المقبل في لاجوس، المدينة النيجيرية.