فرنانديز: أثق في كاريك ولا توترات بيننا

نفى البرتغالي برونو فرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، التقارير الرامية إلى وجود توتر بينه وبين مايكل كاريك، مدرب «الشياطين الحمر» مؤكدًا على ثقته الكاملة فيه.

وقال فرنانديز في تصريحات لقناة «أمازون برايم» عندما سُئل عما إذا كانت هذه النتيجة كفيلة بإنقاذ كاريك: «كان النادي بحاجة إلى هذا الفوز، إضافة إلى اللاعبين، احتجنا إليه كمجموعة، كلاعبين وكطاقم فني على حد سواء، عملنا بجدية بالغة للخروج معًا من هذا الموقف».

وأضاف فرنانديز: «كثرت التكهنات في وسائل الإعلام، وانتشرت أكاذيب كثيرة حول أحداث وقعت داخل النادي، لا سيما بشأن ما يتعلق بعلاقتي بالمدرب، حتى أنهم زعموا أننا عقدنا جلسة لتسوية الأمور، وهو أمر لم يحدث على الإطلاق».

وتابع النجم البرتغالي: «اتخذ المدرب قرار إبقائي على مقاعد البدلاء لأن أدائي لم يكن جيدًا، وهذا أمر طبيعي تمامًا، اعتبر البعض أن ذلك كان عقابًا لي بسبب تصريحاتي، وإذا كان الأمر كذلك بالفعل، فهو مبرر تمامًا، كاريك هو من يتخذ القرارات، وعليّ أن أقبلها، هذا لا يغير شيئًا في ثقتي بالمدرب وطاقمه الفني وبكل لاعب في هذا النادي، كما أنه لا يغير مطلقًا من هدفي الفوز بكل مباراة».

ووضع يونايتد حدًا لسلسلة من تسع مباريات تواليًا من دون تحقيق أي فوز في مختلف المسابقات، وذلك بانتصار على ضيفه روما الإيطالي 3ـ2 في الجولة الرابعة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وسبق وانتقد فرنانديز علنًا تكتيكات المدرب الإنجليزي، عقب المباراة الأوروبية السابقة، التي انتهت بالخسارة أمام كومو الإيطالي 1ـ4، ليجد نفسه بعدها على مقاعد البدلاء في المباراة التالية ضمن منافسات الدوري الممتاز.