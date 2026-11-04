5 ملايين تنقل فونسيكا من ليون إلى سبورتينج

رحل البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم، عن النادي للالتحاق بسبورتينج البرتغالي، مقابل تعويض مالي قدره 5.6 مليون دولار، وفق ما أعلن النادي، الأربعاء.

وقال ماتيو لوي-جان، المدير الرياضي لنادي ليون، عبر تصريح صحافي: «كارلوس فيسينس ضمن قائمة المدربين المرشحين للانضمام إلينا، جاء باولو لرؤيتي الأسبوع الماضي وأخبرني أنه تلقى عرضًا من سبورتينج ووافق عليه، موضحًا أنه قرار نابع من القلب، كونه النادي الذي شجعه في طفولته».

وأضاف لوي-جان: «لم أتوقع ذلك على الإطلاق، حاولت فهم الأسباب، لكني أدركت سريعًا أن العرض كان بالنسبة له لا يُرفض، وأنه سيكون من الصعب علينا الإبقاء عليه رغمًا عن إرادته، كنا نرغب في إنهاء الموسم مع باولو، وكان هناك اتفاق مبدئي حول إمكانية تمديد عقده، لكن عندما شعرت أنه قد لا يكون ملتزمًا بنسبة 100% تجاه المشروع، تحدثت مع مايكل جيرلينجر، وميشال كانج، ودرسنا الأمر سويًا بهدف حماية المؤسسة، سواء على الصعيد الرياضي أو المالي».

وتابع المدير الرياضي للنادي الفرنسي: «محبط ومتأثر نظرًا للعلاقة القوية التي بنيناها مع باولو، علينا التكيّف، والأمر يتعلق أيضًا بالاستباقية، فقد سبق أن أعددنا، تمامًا كما نفعل مع اللاعبين، قائمة بأسماء مدربين يمكنهم التأقلم مع هويتنا الكروية، باشرنا سريعًا البحث عن مدرب يتبنى نفس مبادئ اللعب التي نعتمدها، ويكون قادرًا على قيادة الفريق وفقًا لنهجنا الخاص، الهدف هو ضمان الاستمرارية وتجنب البدء من الصفر».

وتولى المدرب البرتغالي صاحب الـ53 عامًا مهامه في ليون 31 يناير 2025، خلفًا بيار ساج، المدرب المُقال، وكان مرتبطًا بعقد مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وأعرب ليون عن شكره لفونسيكا على تفانيه في العمل، إلا أنه أبدى في الوقت ذاته أسفه لهذا القرار غير المتوقع، لا سيما وأنه جاء في توقيت حساس خلال منتصف الموسم.

ويغادر فونسيكا أروقة نادي ليون في وقت يحتل فيه المركز الثالث في الدوري برصيد 17 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان، المتصدر بعد مرور 9 مراحل، كما يشارك في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويتولى مواطنه خورخي ماسيل، ابن الـ 41 عامًا وأحد أعضاء الجهاز الفني المساعد، قيادة الفريق في المباراتين المقبلتين، أمام ريال سوسييداد الإسباني، الخميس المقبل، في الدوري الأوروبي، ومن ثم بريست في «ليج 1» الأحد، وذلك لحين وصول المدرب الجديد الذي يُرجح الإعلان عن اسمه مع بداية فترة التوقف الدولي.