مزاد ضرية.. مبيعات بـ 8 ملايين ريال

سجل مهرجان ومزاد ضرية للإبل بنسخته التاسعة في منطقة القصيم مبيعات بـ 8 ملايين ريال خلال 7 أيام منذ انطلاقته، الخميس الماضي، بمتوسط مبيعات يومية تراوح بين مليون ومليون وثلاثمئة ألف ريال.

وشهدت المزادات تنوعًا في المعروض من الإبل بمختلف سلالاتها، وسط حضور ملاك الإبل والمهتمين وتعدد عمليات البيع والشراء، بما يعزز مكانة المهرجان بوصفه منصة تجارية متخصصة تجمع المنتجين والمشترين في قطاع الإبل.

ويأتي تنظيم المهرجان في موقع تبلغ مساحته نحو 5 ملايين متر مربع، بما يوفر مساحة واسعة لاستقبال الإبل والمشاركين والزوار، ويعكس حجم الاستعدادات التنظيمية لاستيعاب الحركة المتزايدة التي يشهدها المهرجان

وامتد الحراك الاقتصادي المصاحب للمهرجان ـ الذي تستمر فعالياته حتى 7 نوفمبر الجاري ـ إلى الأنشطة التجارية والخدمية، تشمل بيع الأعلاف ومستلزمات الإبل والمطاعم ومنافذ البيع، إلى جانب مشاركة الأسر المنتجة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بمحافظة ضرية.