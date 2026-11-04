برشلونة يفقد رودري أمام أتلتيكو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب رودري، نجم الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة أتلتيكو مدريد في «لاليجا»، ضمن منافسات المرحلة الـ12، الأحد المقبل، وذلك بسبب الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وأصدر النادي الكاتالوني، بيانًا صحافيًا، الأربعاء، جاء فيه: «أكدت الفحوص تعرضه لإصابة طفيفة في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، وسيغيب عن مباراة الأحد المقبل أمام أتلتيكو مدريد، وستعتمد مدة تعافيه على تطور الإصابة».

استُبدل رودري بين الشوطين خلال فوز برشلونة على أستون فيلا الإنجليزي «3ـ0» الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة، متصدر الدوري، ضيفًا على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، والنادي السابق للاعب الوسط الدولي البالغ من العمر 30 عامًا، سعيًا للحفاظ على الصدارة.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن إمكانية غياب رودري لمدة تصل إلى 30 يومًا، ما سيحرمه من المشاركة مع منتخب إسبانيا في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام التشيك وإنجلترا، المُقررتين نوفمبر الجاري.

وضمنت إسبانيا، بطلة كأس العالم 2026، التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.