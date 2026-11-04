الخميس.. الرابطة تحدّث الروزنامة وتقدم قمة الأهلي والنصر

تتجه رابطة دوري المحترفين السعودي، إلى تقديم جميع المواجهات «المؤجلة» مسبقًا في البطولة ولعبها بعد فترة التوقف الدولية المقبلة التي تبدأ الإثنين وتستمر 9 أيام، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الرابطة ستبلغ خلال الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل، كافة الأندية بعدم تقديم أي جولة عن أخرى في ترتيب الجولات المتبقية، وسيتم تقديم مواعيدها للاستفادة من الـ 44 يومًا، خلال ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين، التي دخلت ضمن «الروزنامة» الموسم الجاري بعد تأجيل نهائيات كأس أمم آسيا 2027.

وكانت رابطة دوري المحترفين، أعلنت مسبقًا، تأجيل مواجهة «الكلاسيكو» التي تجمع الأهلي بمضيفه النصر، ضمن حسابات الجولة التاسعة، إلى 6 مارس المقبل.

وسبق للرابطة أن أعلنت قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، أن روزنامة الموسم، ستشهد فترات توقف تصل نحو 80 يومًا في الموسم، إلا أن تأجيل البطولة الآسيوية التي تستضيفها السعودية، دخلت ضمن أيام الفراغ في الروزنامة.

وكانت الرابطة أعلنت، الثلاثاء، تأجيل مباريات الجولة الـ13 من الدوري المقررة من الخميس 5 إلى السبت 7 نوفمبر الجاري، وذلك في أعقاب قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027.

وأوضحت الرابطة أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لتوزيع جولات دوري «روشن» على ما تبقى من الموسم، في ضوء المستجدات المرتبطة بالروزنامة الرياضية، وبهدف إعادة تقييم مواعيد المباريات بصورة متكاملة، وتحقيق أفضل توازن ممكن في وتيرة المنافسات، مع مراعاة فترات التعافي والاستشفاء للاعبين.