وهبي يعيد النصيري إلى قائمة «أسود الأطلس»

أعلن محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الأربعاء، قائمة تضم 26 لاعبًا استعدادًا ​لمواجهتي النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027، والتي شهدت الظهور الأول لأيوب أوفقير، وعودة يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، ورضا بلحيان، لاعب وسط لاتسيو الإيطالي.

وكشف وهبي عن القائمة خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي المقرر ‌في التاسع من ‌نوفمبر الجاري.

وشهدت ​تشكيلة ‌«أسود الأطلس» غياب ⁠عدد ​من العناصر ⁠الأساسية بسبب الإصابة، أبرزهم إسماعيل صيباري، وأيوب الكعبي، وسفيان رحيمي، ما دفع المدرب المغربي إلى إجراء عدة تغييرات على قائمته مقارنة بالتجمع الدولي السابق.

في المقابل، وجه وهبي الدعوة للمرة الأولى إلى أيوب أوفقير، كما أعاد يوسف النصيري، ورضا بلحيان إلى ⁠صفوف المنتخب المغربي، إلى جانب استدعاء مجموعة من ‌اللاعبين الشبان ضمن ‌خياراته للمباراتين المقبلتين.

وضمت القائمة أربعة حراس ​مرمى هم، ياسين بونو، ‌منير المحمدي، أحمد رضا التكناوتي، وعلاء بلعروش.

وفي خط ‌الدفاع، استدعى وهبي كلًا من أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، أنس صلاح الدين، سفيان الكرواني، رضوان حلحال، عيسى ديوب، عبد الحميد آيت بودلال، وعلي معمر.

وضم ‌خط الوسط أيوب بوعدي، نائل العيناوي، أسامة ترجالين، بلال الخنوس، رضا بلحيان، ⁠عبد الله ⁠وزان، وأمين السباعي.

وتألف خط الهجوم من إبراهيم دياز، ياسين جسيم، عبد الصمد الزلزولي، يوسف النصيري، ياسر الزابيري، وأيوب أوفقير.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الأولى أمام النيجر 13 نوفمبر الجاري على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، قبل أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين 17 من الشهر ذاته، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ويسعى المغرب إلى مواصلة نتائجه الإيجابية ​في التصفيات، وتعزيز حظوظه ​في بلوغ النهائيات المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا 2027.