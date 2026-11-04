الشباب.. حصة صباحية

أجرى لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأربعاء، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي وذلك ضمن التحضيرات اليومية استعدادًا للمنافسات المقبلة (المركز الإعلامي ـ الشباب)