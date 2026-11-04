الرئيسية / الصورة .. قصة

الشباب.. حصة صباحية

2026.11.04 | 03:31 pm
أجرى لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأربعاء، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي وذلك ضمن التحضيرات اليومية استعدادًا للمنافسات المقبلة (المركز الإعلامي ـ الشباب)
الشباب.. حصة صباحية

الشباب.. حصة صباحية

الشباب.. حصة صباحية

الشباب.. حصة صباحية