الأخضر.. دونيس يبعد 8 ويستدعي 11 وسالم خارج القائمة

استبعد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 8 لاعبين من القائمة الأخيرة التي حققت لقب بطولة كأس «خليجي27» أكتوبر الماضي، وذلك استعدادًا لتنظيم معسكرٍ تحضيري ضمن «أيام فيفا» خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر في الدوحة، العاصمة القطرية، وفق القائمة التي أعلنها الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وشمل الاستبعاد، همام الهمامي، الحائز على جائزة أفضل لاعب في بطولة «خليجي 27»، إضافة إلى نواف العقيدي، جهاد ذكري، حسن كادش، ريان حامد، زكريا هوساوي، صالح أبو الشامات، علاء آل حجي.

وغاب سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، عن القائمة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن خلت من اسمه في بطولة الخليج، وكذلك التجمع الجديد في فترة «فيفا» المقبلة.

وشهدت القائمة استدعاء 11 لاعبًا وهم، سعود عبد الحميد لاعب نادي نيس الفرنسي، ومصعب الجوير الذي أُبعد قبل انطلاق البطولة الخليجية الماضية بأيام، إضافة إلى كل من: علي لاجامي، فارس عابدي، سلطان تنكر، عبد الله الخطيب، عبد الملك العييري، مروان الصحفي، محمد الكويكبي، أحمد الغامدي، تركي العمار.

وأبقى دونيس على 19 ممن شاركوا في تحقيق لقب كأس الخليج، وهم: محمد العويس، حامد يوسف، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، نواف بوشل، محمد محزري، محمد أبو الشامات، متعب الحربي، مختار علي، عبد الله الخيبري، محمد كنو، زياد الجهني، ناصر الدوسري، سلطان مندش، محمد القحطاني، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، عبد الله آل سالم.

وكانت «الرياضية» نشرت 3 نوفمبر الجاري، وفق مصدر خاص، أن معسكر الدوحة سينظَّم في موعده على الرغم من إعلان الاتحاد الآسيوي، بالتشاور مع نظيره السعودي واللجنة المحلية المنظِّمة لكأس آسيا «السعودية 2027»، إعادة جدولة النسخة المقبلة من البطولة، لتنظَّم في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

فيما تستقر بعثة الأخضر في فندق «والدورف أستوريا» في الدوحة مقرًّا للمعسكر الخارجي، استعدادًا لمواجهتيه التجريبيتين ضمن أيام «فيفا».