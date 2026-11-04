الاتحاد.. شراحيلي يعود بعد التوقف

سيتعين على الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الاستعانة بخدمات المدافع أحمد شراحيلي في المباريات بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، بعد أن أكمل جاهزيته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكانت «الرياضية» نقلت وفق مصدر خاص 16 سبتمبر الماضي، عن بدء شراحيلي رفع الجانب اللياقي ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، خلال فترة التوقف التي تزامنت مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27» تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض شراحيلي لتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًّا فرديًّا، مطلع يوليو الماضي، مع مدربه الشخصي في موضع لم يسبق له التعرض فيه للإصابة من قبل.

وكان شراحيلي قد عاد تدريجيًّا إلى المشاركة في الموسم الماضي، بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، علمًا بأن ظهوره الأخير بقميص «النمور» يعود إلى 4 مايو الماضي.

من جانبه، منح فيسينج مدرب الفريق، اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام، بدءًا من الأربعاء، عقب الخسارة 1ـ4 أمام العين الإماراتي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.