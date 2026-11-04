مدريد يعين نادال في مجلس الإدارة

يتجه نادي ريال مدريد الإسباني، لتعيين رافايل نادال، نجم التنس المعتزل، عضوًا في مجلس إدارته، وفق ما أعلنه «الملكي»، الأربعاء.

وأصدر النادي الأبيض بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «بالنسبة لريال مدريد وجميع مشجعيه، فإنه لمصدر فخر كبير أن تنضم شخصية بقامته الرياضية والإنسانية والذي يُعتبر رمزًا للرياضة الإسبانية والعالمية، إلى مجلس إدارتنا ليسهم من خلال هذا الدور في حاضر ومستقبل نادينا».

ويعد نادال، صاحب الـ40 عامًا، المتوج بـ 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، عضوًا فخريًا في النادي منذ 2011، كما تربطه علاقة قوية بفلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يصادق أعضاء النادي على تعيين نادال خلال الجمعية العمومية للنادي المقرر عقدها في 21 نوفمبر الجاري.

ويحمل نادال الرقم القياسي لفوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «14 مرة» خلال مسيرته الرياضية الحافلة.

وفي 2023، أعرب نادال عن رغبته في تولي رئاسة ريال مدريد يومًا ما، على الرغم من أنه أبدى شكوكًا حول مدى ملاءمته لهذا المنصب.

وقبيل انتخابات النادي التي جرت هذا العام، نفى نادال صحة التقارير الصحافية التي أشارت إلى إمكانية ترشحه للمنصب.

وفاز بيريز في الانتخابات التي أُجريت يونيو الماضي، متفوقًا على منافسه إنريكي ريكيلمي.