الخليج يجري اتصالات مع أندية البحرين

طلب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، من إدارة الكرة تأمين مواجهة تجريبية خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة الكرة في النادي الشرقي، بدأت في إجراء اتصالاتها مع أحد الأندية البحرينية، على أن تتحدد هوية النادي بشكل نهائي الأيام المقبلة.

من جانب آخر، منح جوزيه جوميز مدرب الفريق، اللاعبين إجازة حتى 10 نوفمبر الجاري، وذلك على خلفية تأجيل الجولة 13 من دوري روشن السعودي، وكذلك مشاركة المنتخب السعودي في المعسكر الخارجي بالدوحة، ضمن أيام «فيفا» الدولية.

وينتظر الخليج الاجتماع المقبل لرابطة دوري المحترفين، لتحديد مواعيد الجولات المقبلة في دوري روشن السعودي، والتي تستأنف بعد نهاية فترة التوقف الدولية.

ويحتل الخليج المرتبة التاسعة في قائمة دوري «روشن» برصيد 15 نقطة.