أمام عجمان.. هوساوي يعوض غياب الغامدي

قرر الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الاستعانة بخدمات عبد الإله هوساوي في القائمة الأساسية أمام عجمان الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب الأسترالي جهّز هوساوي للدخول في القائمة الأساسية عوضًا عن زياد الغامدي المصاب.

وبحسب المصدر، يعتمد الأسترالي باباس في المباراة على السلوفاكي ماريك روداك في حراسة المرمى، والرباعي البرازيلي بيدرو هنريكي، والإسكتلندي جاك هيندري، وعبد الله الخطيب، ومد الله العليان في خط الدفاع.

وفي خط الوسط، يشارك السلوفاكي أوندري دودا، والإسباني ألفارو ميدران، وعبد الإله هوساوي، وعبد الله كانتي، فيما يقود الهجوم سلطان هارون والكوسوفي بيرسانت سيلينا.