دورة باريس.. ديوكوفيتش إلى الدور الثاني

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، الدور الثاني لدورة باريس لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوز بشق الأنفس على فالنتان فاشرو، من موناكو عندما حول خسارة المجموعة الأولى إلى انتصار 6ـ7 «7ـ5» و7ـ5 و6ـ1، في الدور الأول.

وقال ديوكوفيتش بعد المباراة: «أنا سعيد جدًا، هذا العام أحظى بدعم كبير، وجدت إيقاعي الجيد في النهاية، راضٍ عن ذلك، وأعتقد أن الفضل يعود إلى الطاقة التي خلقها الجمهور في الملعب، هم جوهر هذا الفوز هذا العام».

ويشكل الفوز في هذه المباراة، لصاحب الــ24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، عودة إلى سكة الانتصارات في دورات الألف نقطة للمرة الأولى منذ بلوغه الدور الرابع في دورة إنديان ويلز الأمريكية في مارس الماضي.

وثأر ديوكوفيتش من فاشرو في ثاني مواجهة فقط بينهما، بعدما كان لاعب إمارة موناكو تغلب على ابن الـ39 عامًا في طريقه إلى إحراز لقب دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة بشكل مفاجئ، في الموسم الماضي، لكن الأهم بالنسبة إلى المخضرم الصربي هو النقاط الإضافية التي يمكنه حصدها في باريس، العاصمة الفرنسية، في سعيه إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبين المحترفين المقررة أواخر نوفمبر الجاري.

ويحتل ديوكوفيتش حاليًا المركز الحادي عشر في سباق التأهل إلى بطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» التي تضم ثمانية لاعبين في تورينو، المدينة الإيطالية.

ويعود آخر ظهور للنجم الصربي في دورة باريس قبل ثلاثة أعوام، عندما توج بلقبه السابع على حساب البلغاري جريجور ديميتروف.