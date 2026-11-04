الاتفاق يواجه عجمان بـ4 تغييرات

يخوض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مواجهته ضد عجمان الإماراتي على ملعبه، الأربعاء، ضمن ثالث جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، بتشكيلة أساسية طالتها أربعة تغييرات، مقارنة بالتي بدأت لقاء كاظمة الكويتي الماضي.

وقضت التغييرات الأربعة بعودة السلوفاكي ماريك روداك والبرازيلي بيدرو هنريكي والكوسوفي بيرسانت سيلينا وعبد الإله هوساوي إلى القائمة الأساسية على حساب تركي بالجوش، حارس المرمى وراضي العتيبي وخالد الغنام والفرنسي موسى ديمبيلي، الذين اعتمد عليهم الأسترالي أرثر باباس خلال مباراة كاظمة، التي كسبها الفريق بثنائية نظيفة.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصدر خاص، قبل نحو أربع ساعات من اللقاء، عن أن الأسترالي باباس قرر الاستعانة بخدمات عبد الإله هوساوي في القائمة الأساسية أمام عجمان الإماراتي، مضيفة أن المدرب الأسترالي جهّز هوساوي للدخول في القائمة الأساسية عوضًا عن زياد الغامدي المصاب.

وإلى جانب روداك وهنريكي وسيلينا وهوساوي، تألف التشكيل الاتفاقي من الإسكتلندي جاك هيندري وعبد الله الخطيب ومشعل العلائلي والسلوفاكي أوندري دودا وياسر الشمري والإيفواري وعبد الله كانتي وسلطان هارون.

وضمت قائمة الاحتياط 11 لاعبًا، منهم الإسباني ألفارو ميدران ومد الله العليان والصربي ماتيا جلوشيفيتش.

ويحتل الفريق الاتفاقي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة في انتظار قرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بشأن مصير مواجهته أمام أربيل العراقي، التي طلب تأجيلها من الجولة الثانية.

وفي المقابل، يتصدر عجمان المجموعة بثلاث نقاط من انتصارين على أربيل العراقي 5ـ4، وكاظمة الكويتي 2ـ1.