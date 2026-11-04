«تضامنا» مع المهاجم الراحل.. ألميريا يتبرع بتذاكر تينيريفي

أعلن نادي ألميريا الإسباني، الأربعاء، تخصيص كامل إيرادات بيع تذاكر مباراته أمام تينيريفي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، لدعم أسرة لاعب كرة القدم جيسوس دي ميخيل، الذي توفي الثلاثاء الماضي.

وأوضح النادي الإسباني، في بيان رسمي، أن المبادرة جاءت بتوجيه من محمد الخريجي، رئيس مجلس الإدارة، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية، وحرصًا على التضامن مع أسرة اللاعب الراحل في ظروفها الصعبة.

وأكد ألميريا أن الدعم المادي أو المعنوي لا يمكن أن يعوض فقدان شخص عزيز، لكنه يعكس قيم التعاطف والتكافل التي تجمع أفراد منظومة كرة القدم، مشيرًا إلى أن التضامن في الأوقات الصعبة يتجاوز حدود المنافسة داخل الملعب.

ووجّه النادي دعوة إلى أسرة اللاعب الراحل لحضور المباراة، حال سمحت ظروفها بذلك، تعبيرًا عن مساندته لها ومشاركتها الحزن في هذه اللحظات الصعبة.

يُذكر أن الإسباني جيسوس دي ميخيل «30 عامًا»، مهاجم تينيريفي، توفي الثلاثاء، متأثرًا بإصابته إثر اصطدام قوي مع أوونو، حارس أندورا، خلال مواجهة الفريقين، الإثنين، ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، إذ سقط اللاعب على أرض الملعب، قبل نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، ما تسبب في إيقاف المباراة. وأعلن تينيريفي وفاة مهاجمه بعد ساعات من دخوله العناية المركزة، وسط حالة من الحزن خيّمت على الأوساط الرياضية الإسبانية.