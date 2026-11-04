مصر تمنع حسام من الإعلام

منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، من «جميع الوسائل الإعلامية»، على خلفية قضية تتعلق بحياته الشخصية وزوجته السابقة.

وكان حسن في صلب تراشق إعلامي مرتبط بحياته الشخصية، إذ تحولت الأزمة مع طليقته إلى قضية علنية، ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرارات وصفها بأنها «حزمة تتعلق بمخالفات ضوابط احترام الحياة الخاصة»، من دون أن يحدد مخالفة أو تصريحًا منسوبًا للمدرب.

وكانت تقارير صحافية أفادت بأن محاميي حسام حسن، أحمد وأمير مرتضى منصور، تقدما ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة إعلاميًا باسم «دان آدم»، تضمّن اتهامات بالتزوير في أوراق رسمية والجمع بين زوجين في الوقت عينه، فيما نفى الزوج الأول لطليقته ومحاميها صحة تلك الاتهامات.

ويُعد المجلس الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في مصر، ويرأسه خالد عبد العزيز، الذي سبق له تولي منصب وزير الشباب والرياضة الأسبق.

وقال المجلس في بيان أنه قرر: «منع ظهور حسام حسن مدرب منتخب مصر على جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام وذلك بدءًا من تاريخ صدور القرار من دون تحديد موعد لانتهائه».

كما أعلن المجلس «استمرار تنفيذ قرار منع ظهور السيدة «دان آدم» على جميع الوسائل الإعلامية».

وطالب النجم السابق محمود عبد الرازق «شيكابالا» الذي لعب سابقًا تحت إشراف حسن في نادي الزمالك، باستقالة حسن، وذلك في تصريح لقناة «أم بي سي 2»: «أول مرة في تاريخ منتخب مصر أرى دوشة «جلبة» حول مدرب منتخب مصر، ومن شخص يحب كابتن حسام، يجب أن تقدم استقالتك».

وتابع شيكابالا أن منصب مدرب المنتخب الوطني يتطلب شخصية تتمتع بالهيبة والمكانة الخاصة، مضيفًا: «مدرب منتخب مصر يجب أن تكون لديه هيبة وشخصية، وهذا الأمر لا نراه في الفترة الحالية، وما أقوله لا علاقة له بكرة القدم».

ويأتي هذا القرار قبل ساعات من الإعلان المتوقع من جانب حسن عن قائمة منتخب مصر التي تواجه ملاوي في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث يلتقي المنتخبان في القاهرة 13 نوفمبر ثم في ليلونجوي بعدها بأربعة أيام.

ويغيب حسام حسن «60 عامًا» وشقيقه إبراهيم، مدير المنتخب، عن المباراتين من أرض الملعب بسبب إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، على خلفية الأحداث التي تبعت مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم التي لعبت في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف الماضي، والتي قاد فيها حسن منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية.

وقررت لجنة الانضباط في «فيفا» إيقاف حسام حسن، أفضل هداف في تاريخ منتخب مصر، وشقيقه إبراهيم ثلاث مباريات، مع إيقاف لاعب المنتخب مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» خمس مباريات وذلك بسبب الاعتراض على التحكيم وإصدار تصريحات مسيئة عقب المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 3ـ2 في الرمق الأخير.