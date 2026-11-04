أندية «روشن».. 150 نقطة في النخبة

رفعت أندية دوري روشن السعودي، محصلتها النقطية الإجمالية في دور المجموعتيْن من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى 150 نقطة، منذ اعتماد المسمى الجديد للمسابقة في موسم 2024ـ2025، وذلك عقب فوز فريق الهلال الأول لكرة القدم، على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدفيْن دون رد، الثلاثاء.

وجمعت الأندية السعودية 61 نقطة في 8 جولات خلال موسم 2024ـ2025، والتي شهدت مشاركة 3 أندية، إذ تساوى الهلال والأهلي في صدارة المجموعة الغربية برصيد 22 نقطة لكل منهما، فيما حلّ النصر ثالثًا مع 17 نقطة، في نسخة شهدت هيمنة سعودية على المجموعة، وجاء السد القطري رابعًا برصيد 12 نقطة فقط.

وفي موسم 2025ـ2026، حصدت الأندية السعودية 54 نقطة، إذ تصدّر الهلال مجددًا ترتيب المجموعة الغربية برصيد 22 نقطة، أمام الأهلي الذي جمع 17 نقطة في المركز الثاني، فيما حلّ الاتحاد رابعًا في الترتيب مع 15 نقطة.

وبعد انتصاف رحلة دور المجموعتيْن في الموسم الجاري، عقب انتهاء الجولة الرابعة، نجحت الأندية السعودية في إضافة 35 نقطة إلى رصيدها، بواقع 9 نقاط للهلال، و8 للقادسية والأهلي، و6 للنصر مع مباراة «مؤجلة»، إضافة إلى 4 نقاط اتحادية.

وأصبح دوري روشن السعودي أول دوري يصل إلى هذه المحصلة النقطية، تحت مسمى النخبة، متفوقًا بفارق 12 نقطة على أندية الدوري الياباني، وبفارق شاسع عن الأندية من بقية الدوريات الآسيوية، إذ يأتي الدوري الإماراتي ثالثًا برصيد 70 نقطة.