دورة باريس.. زفيريف يسقط في مباراته الأولى

استهلّ ألكسندر زفيريف عهده في صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب بخسارة، الأربعاء، بعدما سقط الفائز بلقبين في البطولات الكبرى أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي 6ـ7 «5ـ7» و2ـ6 في دورة باريس للماسترز «ألف نقطة».

وخلال مباراته الافتتاحية في دور الـ32 بالعاصمة الفرنسية، ارتكب الألماني العديد من الأخطاء ليودّع الدورة بشكل باهت أمام الإيطالي البالغ من العمر 24 عامًا.

وبات موزيتي، المصنف الخامس عالميًا سابقًا، خامس لاعب ينجح في التغلب على لاعب يخوض مباراته الأولى متصدرًا للتصنيف العالمي.

وتقدم ابن مدينة هامبورج 5ـ2 في الشوط الفاصل، غير أن موزيتي عاد بقوة وحصد خمس نقاط متتالية ليحسم المجموعة الأولى.

دخل الإيطالي المجموعة الثانية بثقة كبيرة، وبعد أن أهدر فرصة لكسر الإرسال في الشوط الأول، لم يفوت الفرصة بعد ذلك بشوطين عندما استغل الأداء المليء بالأخطاء من زفيريف.

وواصل موزيتي استخدام الضربة الخلفية بفعالية كبيرة، فيما تزايدت الأخطاء غير المبررة من جانب بطل باريس لعام 2024، قبل أن يحقق كسرًا ثانيًا للإرسال منحه فرصة الإرسال لحسم المباراة.

ونجح المصنف الـ24 عالميًا في استغلال الفرصة على أكمل وجه، ليحجز مقعده في ثمن النهائي من دون أن يخسر أي نقطة في الشوط الأخير أمام زفيريف المحبط.

ولم تكن حال الأسترالي ألكيس دي مينور المصنف تاسعًا عالميًا أفضل من زفيريف، إذ انتهى مشواره عند الدور الثاني أيضًا بخسارته أمام الأرجنتيني توماس إتشيفيري 6ـ7 «2ـ7» و3ـ6، على غرار الأمريكي فرانسيس تيافو الثامن الذي خسر أمام الفرنسي كوينتان أليس 3ـ6 و6ـ1 و6ـ7 «9ـ11»، فيما بلغ الأمريكي الآخر تومي بول الـ 14 ثمن النهائي بفوزه على الإسباني دانيال ميريدا 6ـ1 و6ـ1.