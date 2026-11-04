هيئة الأفلام في 2025.. إيرادات الأفلام 122.61 مليون

أصدرت هيئة الأفلام التقرير السنوي لصناعة الأفلام السعودية لعام 2025 في نسخته الثانية، راصدًا أداء القطاع عبر أكثر من 100 مؤشر تغطي مراحل سلسلة القيمة، من تطوير المواهب والبنية التحتية إلى الحوافز والتمويل وشباك التذاكر، ليكون مرجعًا لصنّاع الأفلام والمستثمرين والباحثين.

وأكد عبد الله القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، أن التقرير يأتي امتدادًا لالتزام الهيئة بترسيخ الشفافية وإتاحة البيانات بوصفها ركيزة لنمو الصناعة واستدامتها، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الجاري أثبتت أن صناعة الأفلام في السعودية انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو المستدام.

ويرصد التقرير تضاعف إيرادات الأفلام السعودية من 56.48 مليون ريال في عام 2024 إلى 122.61 مليون ريال في عام 2025، لترتفع حصتها السوقية من 7 في المئة إلى أكثر من 13 بالمئة.

وبلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر 920.81 مليون ريال من 18.77 مليون تذكرة، ليحافظ السوق السعودي على صدارة أسواق السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى صعيد الحوافز، بلغ الإنفاق الإنتاجي المدعوم من برامج الحوافز والتمويل خلال عام 2025 نحو 291.47 مليون ريال لـ52 مشروعًا، فيما ارتفع عدد شركات الإنتاج العاملة في السعودية إلى 179 شركة مقارنة بـ65 شركة في العام السابق، وبلغت المساحة الإجمالية للاستوديوهات المتاحة نحو 118.000 متر مربع.

وفي تطوير المواهب، استفاد أكثر من 6.800 متدرب ومتدربة من البرامج التدريبية في صناعة الأفلام خلال العام، وتجاوزت المواد المحفوظة لدى الأرشيف الوطني للأفلام 83.000 عنصر أرشيفي.

وعلى المستوى الدولي، سجّلت الهيئة 18 مشاركة في مهرجانات وفعاليات سينمائية دولية، ووقّعت شراكة إستراتيجية مع مجلس الأفلام الكوري، وحصدت الأفلام السعودية أكثر من 17 جائزة محلية ودولية، منها 12 جائزة لأفلام مدعومة من برنامج الحوافز، ومنها فيلم «هجرة» للمخرجة شهد أمين، الذي نال خمس جوائز أبرزها جائزة «NETPAC» في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، ومثّل السعودية في سباق جوائز الأوسكار لعام 2026.