مستفيدا من شعبية صلاح.. وفد طرابزون يروّج السياحة في القاهرة

وصل وفد كبير من مدينة طرابزون التركية إلى القاهرة، العاصمة المصرية، مساء الأربعاء للترويج للمدينة والسياحة والاستثمار فيها، استغلالًا لذيوع صيتها أخيرًا بين المصريين بفضل انتقال النجم محمد صلاح، هداف وقائد منتخبهم الأول، إلى فريق طرابزون سبور.

يضمّ الوفد، كما أفادت وسائل إعلام تركية، نحو 185 فردًا، في مقدمتهم أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى، ومسؤولون محليون، ورجال أعمال.

تحمل الزيارة شعار «طرابزون تلتقي بالقاهرة»، وتشمل زيارات ميدانية، وفعاليات ترويجية، ولقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية والترويج للسفر إلى المدينة، الواقعة شمال تركيا، والتي تعدّ وجهة سياحية معروفة.

ومن بين محطات الوفد زيارة معلَم الأهرامات الثلاثة في الجيزة، وبلدة نجريج، مسقط رأس صلاح، التابعة إداريًا لمحافظة الغربية، فضلًا عن مشاهدة مباراة طرابزون سبور وفرايبورج الألماني، الخميس ضمن دوري المؤتمر الأوروبي، في أحد الأماكن بالقاهرة.

يبقَى الوفد التركي في مصر حتى السبت، ومن بين أعضائه علي يلماز، نائب والي طرابزون، وإركوت تشيليبي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في المدينة، وأيوب إرغان، رئيس بورصة المدينة للسلع، ودرويش كوز، عضو مجلس إدارة نادي طرابزون سبور، ورؤساء بلديات المناطق، وممثلين عن قطاع السياحة والسفر، وممثلي منظمات غير حكومية.

وفي كلمةٍ له على متن الطائرة، نقلها موقع «هابر 61» الإخباري التركي، قال تشيليبي: «نحن في طريقنا إلى مصر، حيث سنجري مباحثات تهدف إلى تعزيز علاقاتنا السياحية والاقتصادية، وبناء روابط جديدة».

وأوضح: «ما يكتسب أهمية بالنسبة لنا هو كيفية جذب المزيد من السياح من دول شمال إفريقيا إلى طرابزون، مصر سوق واعدة بالنسبة لنا وعلينا الاستفادة منها على أفضل وجه». ونقل الموقع ذاته عن يلماز قوله: «أثق أن هذه الرحلة ستكون ذات فائدة كبيرة، على الصعيدين الفردي والوطني. وآمل أن تكون موفقة وناجحة لنا جميعًا».