شارك ضيفا.. منتخب مصر يخطف كأس الخليج

تُوِّج منتخب مصر للناشئين بكأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عامًا، مساء الأربعاء في الدوحة، إثر فوزه 3ـ1 على نظيره الإماراتي، في مباراة نهائي البطولة، التي نظمها الاتحاد الخليجي للعبة ودعا إليها ضيفي شرف، هما «الفراعنة» والصين.

وافتتح المنتخب المصري أهداف المباراة النهائية، على ملعب حمد الكبير، عند الدقيقة 19، بواسطة خالد محمود.

وأدرك «الأبيض» الإماراتي التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، عبر ركلة جزاءٍ نفّذها بطي الجنيبي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، تقدَّم المصريون مجدّدًا، بهدفٍ لمحمد عطية في الدقيقة 65، وحسموا النتيجة بهدف ثالث، للبديل خالد مختار في الدقيقة 80.

وانطلقت البطولة في 16 أكتوبر الماضي، بمشاركة 10 منتخبات وُزِّعَت بالتساوي على مجموعتين.

وكسِب منتخب مصر، مبارياته الأربع في المجموعة الثانية، وتخطّي عقبة الصين، ضمن نصف النهائي، بنتيجة 4ـ0، فتأهَّل إلى المباراة النهائية، التي وصل إليها الإماراتيون إثر فوزهم 1ـ0 على اليمن.

وطوال مشوار حصد اللقب، أحرز لاعبو المدرب المصري حسين عبد اللطيف 25 هدفًا، في مبارياتهم الست، واستقبلوا هدفين فقط.