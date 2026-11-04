أوونو: أعيش أصعب أيامي.. ولا أستطيع التفكير في شيء

خرج جيسوس أوونو، حارس مرمى نادي أندورا، عن صمته، الأربعاء، موضحًا أنه يعيش «أصعب أيام» حياته، غداة وفاة جيسوس دي ميجل، مهاجم تينيريفي، الذي كان قد اصطدم به بعنف أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وتوفي اللاعب الإسباني، البالغ 30 عامًا، الثلاثاء، متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها جراء الاصطدام العنيف مع أوونو، حارس مرمى غينيا الاستوائية، الذي اندفع إلى وسط الملعب لإبعاد كرة هوائية.

وقال أوونو في بيان نشره ناديه أندورا: «إنها أصعب أيام حياتي. أجد صعوبة في إيجاد الكلمات، ومن الصعب جدًا عليّ استيعاب ما حدث. أشعر بألم هائل إزاء رحيل جيسوس. أفكر فيه وفي عائلته وفي جميع الأشخاص الذين كانوا يحبونه».

وتابع: «أعلم أنه ستكون هناك الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها، وسأواجه كل ما سيأتي بكل احترام. لكن في الوقت الحالي، وبصراحة، لا أستطيع التفكير في أي شيء آخر سوى جيسوس والألم الذي نعيشه، ارقد بسلام يا جيسوس».

وأفادت مصادر في الشرطة الإسبانية لوكالة فرانس برس بأن تحقيقًا فُتح بشأن ما حدث تحت إشراف قضائي، من دون أن يوضح ما إذا كان التحقيق يستهدف أوونو بشكل مباشر.

وبحسب الصحافة الإسبانية، قد يواجه أوونو عقوبة رياضية قاسية، كما قد يمثل أمام القضاء بتهمة «القتل غير العمد نتيجة الإهمال».

كما تلقى أوونو دعمًا من فينانسيو توماس ميشا، رئيس اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم، الذي بعث رسالة تعزية عقب وفاة دي ميجل.

من جهته، نشر الأرجنتيني لاوتارو سباتس، مدافع أندورا، رسالة عبر إنستجرام دعمًا لأوونو: «من يعرفه يدرك أي نوع من الأشخاص هو، ويدرك حجم معاناته في هذه اللحظة، وأنه لم يكن ليؤذي أحدًا عن قصد».

وأضاف: «في كرة القدم قد تقع حوادث مؤسفة، لكن لم يكن أحد ليتخيل أن ينتهي أحدها بعواقب مأساوية كهذه».