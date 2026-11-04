مونديال الدوحة.. أخضر الرماية ينافس على 8 ألعاب

يشارك المنتخب السعودي للرماية في منافسات بطولة العالم للرماية 2026، التي تستضيفها حاليًا الدوحة العاصمة القطرية، وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة على مستوى العالم، حيث ينافس الأخضر على ثماني ألعاب متنوعة.

وتتضمن المشاركة السعودية منافسات المسدس الهوائي والناري لفئة الرجال، بمشاركة الرماة سفر الدوسري وفهد المطيري وعطا الله العنزي.

وفي منافسات البندقية الهوائية والنارية، يمثل المنتخب الرماة فايز العنزي وبدر العتيبي ومسفر العماري وعبد الرحمن الجحيدلي.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للرماية على منصة «إكس» تضم قائمة المنتخب في منافسات التراب الرماة سعد الدوسري وفهد المطيري ومحمد السهلي، فيما يمثّل المنتخب في منافسات السكيت الراميان نايف المطيري ومحمد الخمشي.

ويأتي حضور المنتخب في البطولة للمنافسة ضمن نخبة رماة العالم بعد استكمال التجهيزات الفنية والإدارية، وتتضمن البطولة بطاقات تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، حيث يتطلع الرماة إلى المنافسة عليها.