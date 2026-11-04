الاتفاق يلحق بعجمان الخسارة الأولى

حقق فريق الاتفاق الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تواليًا في دوري أبطال الخليج للأندية بعد تفوقه على ضيفه عجمان الإماراتي 2ـ0 في ملعبه، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

وتبادل الفريقان الهجمات خلال مجريات الشوط الأول من دون فعالية، لكن الوضع تغير في الشوط الثاني، إذ تمكن الاتفاق من حسم اللقاء لصالحه بهدفين، هدف أحرزه الإيفواري عبد الله كانتي بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء «52»، والثاني برأسية من الصربي ماتيا جلوشيفيتش «90+7».

ورفع الفريق الشرقي بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع عجمان الذي تلقى خسارته الأولى بعد انتصارين متتاليين، علمًا أن الاتفاق لديه مباراة أمام أربيل العراقي لم يحسم مصيرها حتى الآن، بعد أن طلب من الاتحاد الخليجي تأجيلها من الجولة الثانية.

ويلتقي الفريقان مجددًا على ملعب راشد بن سعيد في عجمان 24 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة التي تضم أيضًا أربيل العراقي وكاظمة الكويتي.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الثمانية، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.