جوائز كأس الخليج.. الأفضل والهداف من مصر

حصد المصري أحمد صفوت، لاعب وسط منتخب بلاده للناشئين، جائزة أفضل لاعبٍ في كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عامًا، التي تُوِّج بها «الفراعنة» الصغار، مساء الأربعاء في الدوحة، إثر الفوز 3ـ1 على المنتخب الإماراتي.

وتسلّم صفوت، قائد منتخب بلاده، جائزة أفضل لاعبٍ بعد ختام المباراة النهائية، التي احتضنها ملعب حمد الكبير في الدوحة، العاصمة القطرية. وذهبت جائزة هدّاف البطولة إلى زميليه محمد عطية وخالد مختار، اللذين تشاركاها بعدما أحرز كلٌ منهما 5 أهداف، أحدها في النهائي. بينما فاز جوش بينتيلي، حارس مرمى منتخب الإمارات، بجائزة الحارس الأفضل.

وخاض المنتخبان المصري والصيني غمار البطولة بوصفهما ضيفين، بدعوةٍ من الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وشاركت 10 منتخباتٍ في منافسات الكأس الخليجية، توزّعت على مجموعتين بالتساوي.

وكسِب «الفراعنة» مبارياتهم الأربع ضمن المجموعة الثانية، وتخطوا الصين، في دور الأربعة، بأربعة أهدافٍ دون رد، فتأهلوا لمواجهة الإمارات في المباراة النهائية.