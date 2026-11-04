الأحد.. منطقة «ذا جروفز» تستقبل زوارها

تستقبل منطقة «ذا جروفز» إحدى مناطق موسم الرياض 2026 زوارها، الأحد، في حي الرفيعة بالرياض، وذلك للعام الخامس على التوالي، مقدمةً مجموعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية التي تشمل فنون الطهي والعروض الحية والتسوق، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وتشهد المنطقة العام الجاري إضافة تجارب جديدة مستوحاة من ثقافات عالمية متنوعة، تشمل المطبخين التركي واليوناني، إلى جانب تجارب مستوحاة من المطابخ الإفريقية والآسيوية والأوروبية، ضمن مجموعة من المطاعم والمرافق المخصصة للزوار.

وتتضمن الفعاليات عروضًا ترفيهية حية واستعراضات كرنفالية وفقرات من فنون السيرك، إضافة إلى تجربة تفاعلية تجمع بين صناعة الحلوى والعروض المسرحية، وتستهدف العائلات والأطفال.

وتضم المنطقة جلسات خارجية في الحديقة وبجوار البحيرة، وشاشة مخصصة لمتابعة المباريات الرياضية، إلى جانب عروض فنية وترفيهية تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع، ومسرح يقدم عروضًا حية متنوعة.

وتشمل مرافق المنطقة مجموعة من المقاهي والمطاعم ومتاجر التسوق، إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية، وحديقة متكاملة للكلاب تقدم خدمات وتجارب مخصصة لها.

وأتاح موسم الرياض حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر تطبيق «ذا جروفز» من خلال الرابط: https://onelink.to/thegroves.

ويأتي افتتاح المنطقة ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض، التي تضم عددًا من المناطق والوجهات الترفيهية، وتقدم أنشطة وتجارب متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.