جوران: حارس الاتفاق صنع الفارق

أبدى الصربي جوران توفيجدزيتش، مدرب فريق عجمان الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن النتيجة بعد الخسارة 0ـ2 أمام الاتفاق، الأربعاء، في ثالث جولات المجموعة الثالثة من دوري أبطال الخليج لأندية، مرجعًا إياها إلى ما وصفه بـ «قلة تركيز لاعبيه».

وقال جوران في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «الأداء كان جيدًا، ولكني غير راضٍ عن النتيجة، فقد صنعنا كثيرًا من الفرص، وأهدرنا كثيرًا من الأهداف».

وأضاف المدرب الصربي: «⁠في بعض الأحيان تلعب بشكل جيد ولكن الحظ لا يحالفك، وهذا ما حدث خلال مواجهة الاتفاق».

وأثنى مدرب عجمان على أداء السلوفاكي ماريك روداك، حارس مرمى الفريق الاتفاقي، مؤكدًا أنه صنع الفارق، ومنع أهدافًا محققة.

واختتم جوران حديثه: ⁠«تمركز مدافعي الاتفاق وحارس مرماهم، وأحيانًا قلة تركيز لاعبينا كان من أسباب عدم التسجيل، وسنحاول معالجة الأخطاء قبل المباريات المقبلة».