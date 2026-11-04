بعد تأجيل آسيا.. الأخضر يلغي معسكر الخبر

تتجه إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى إلغاء المرحلة الثانية من معسكر الأخضر، المقررة في مدينة الخبر خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين، بعد الإعلان الرسمي عن تأجيل بطولة كأس آسيا، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبيّنت المصادر ذاتها أن اعتماد إلغاء المعسكر رسميًّا سيترتب عليه إلغاء المباراتين التجريبيتين أمام منتخبَي قطر وفلسطين، على أن تُعلن الترتيبات الجديدة لبرنامج الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وينتظم المنتخب السعودي في معسكر خارجي بالدوحة العاصمة القطرية، بدءًا من 8 نوفمبر الجاري وحتى الـ17 منه، يتخلله خوض مباراتين تجريبيتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان، يومَي 13 و17 من الشهر ذاته، على الترتيب.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، أعلن، الأربعاء، قائمة المعسكر، التي ضمت 30 لاعبًا، هم: محمد العويس وحامد يوسف وعبد القدوس عطية وعبد الإله العمري وحسان التمبكتي وعلي لاجامي وسلطان تنكر وعبد الله الخطيب ونواف بوشل ومحمد محزري وسعود عبد الحميد ومحمد أبو الشامات ومتعب الحربي وفارس عابدي ومصعب الجوير ومختار علي ومحمد كنو وزياد الجهني وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري وعبد الملك العييري وسلطان مندش ومحمد القحطاني ومروان الصحفي ومحمد الكويكبي وأحمد الغامدي وتركي العمار وعبد الله الحمدان وفراس البريكان وعبد الله آل سالم.