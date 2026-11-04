عبد الحميد احتياطيا أمام كومو

أجلس يانيك كاهوزاك، مدرب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، الدولي السعودي سعود عبد الحميد، ظهير الفريق على دكة البدلاء، تأهبًا لمواجهة ضيفه كومو الإيطالي، الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وظهر عبد الحميد في القائمة الاحتياطية للمدرب كاهوزاك، التي نشرها الحساب الرسمي للنادي الفرنسي قبل ساعة من انطلاق المواجهة التي يحتضنها ملعب بولارت ديليليس

وخاض عبد الحميد المباراتين السابقتين أساسيًا مع لانس الفرنسي أمام ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، 13 أكتوبر الجاري التي انتهت بخسارته بهدفين دون رد، وجاءت مشاركته الثانية أمام كلوب بروج البلجيكي في الـ 22 من الشهر ذاته، وانتهت بخسارة الفريق الفرنسي 0ـ3.

وشارك سعود عبد الحميد أساسيًا في صفوف لانس، ليسجل ظهوره الأول في المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية الأوروبية، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الاحترافية خارج السعودية، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 68.

وبدأ عبد الحميد «26 عامًا» مسيرته في صفوف الاتحاد، وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، وانتقل في 2022 إلى الهلال.

وفي صيف 2024 انتقل عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي ولعب معه 8 مباريات، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

وانتقل سعود إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة، قبل أن يفعل النادي بند الشراء ويتوج معه بلقبي كأس فرنسا وبطولة السوبر.