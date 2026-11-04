باباس بعد ثنائية عجمان: تمنيت مواجهة الهلال

وصف الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الفوز 2ـ0 على عجمان الإماراتي، بالمهم خلال مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكدًا أن فريقه ظهر بشخصية كبيرة أمام منافس قوي.

وتطرق باباس خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء إلى تأجيل الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وقال: «كنت أود مواجهة الهلال بعد ثلاثة أيام من هذا الفوز المهم، ولكن التوقف قد يكون مهم بالنسبة لنا أيضًا».

وتابع المدرب الأسترالي: «سنعمل بشكل كبير خلال فترة التوقف، المهم للمصابين العمل بجد من أجل العودة من جديد».

وأكمل مدرب الفريق الاتفاقي: «نعرف أن لدينا فريق قوي، ولعبنا أمام منافس قوي، وأظهرنا شخصية كبيرة».