مونديال كمال الأجسام.. المسعري والسناري يشاركان في التحكيم

شارك الحكمان السعوديان هشام المسعري وهلال السناري في تحكيم منافسات بطولة العالم لكمال الأجسام 2026، التي نظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية «IFBB»، واستضافتها مدينة سانتا سوزانا الإسبانية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026.

وبدأ الحكمان الدوليان هشام المسعري والحكم الدولي هلال السناري في المشاركة ضمن الطاقم التحكيمي للبطولة، التي شهدت مشاركة نخبة من لاعبي كمال الأجسام من مختلف دول العالم.

وتعكس هذه المشاركة الحضور السعودي في المحافل الرياضية الدولية، وما تتمتع به الكفاءات التحكيمية الوطنية من خبرات تؤهلها للمشاركة في إدارة منافسات البطولات العالمية، بما يعزز مكانة التحكيم السعودي في رياضة كمال الأجسام.