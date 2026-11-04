القادسية.. إجازة التوقف 10أيام

منح الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة لمدة 10 أيام بدءا من الجمعة المقبل تزامنًا مع تأجيل مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، و«أيام فيفا».

واستبعدت مصادر خاصة بـ«الرياضية» خوض الفريق أي مباريات تجريبية خلال فترة التوقف الحالية، موضحة أن المدرب الإيرلندي يفضل الاكتفاء بالبرامج التدريبية الاستشفائية واللياقية فور استئناف التدريبات.

وقبل التوقف، حصد الفريق القدساوي 28 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري متأخرًا بنقطتين عن الهلال المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة مع الرياض.

أما على صعيد دوري أبطال آسيا للنخبة، يحتل القادسية المركز الخامس في مجموعة الغرب برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين بعد أربع جولات.