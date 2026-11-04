فلوس بوسيتش

أظهرت بعض الأقاويل إن إدارة النادي الأهلي الحالية ترغب في إبعاد المدرب الحالي بوسيتش، بعدما خسر النادي بطولتين من أهم البطولات لهذا الموسم.

ناهيك عن فضحية الفريق أمام نادي الشباب، بل وأضاع نظام الفريق الذي كان نموذجًا للجماعية، وهبط بمستوى لاعبين كانوا نجوم العام الماضي في مقدمتهم الجهني وريان ومحمد بكر وزكريا.

ولكن للأسف يقف أمام هذه الإدارة الجديدة عقبة تتمثل في المبلغ المتبقي من عقده الذي يمتد لعامين، وأتصور أن من أبعد كنسيساو ودفع عقده وعقود مدربين آخرين، قادر على ذلك، قبل أن يخسر الأهلي السوبر وآسيا والكأس، وتهجر الجماهير المباريات.

وفي المقابل من يصدق أن هذا المدرب بلحمه وشحمه تعاقد معه نادي الجزيرة الإماراتي العام الماضي موسم كامل بمبلغ 2.5 مليون يورو، بينما جاء به الأهلي لمدة عامين بمبلغ 7 ملايين يورو.

والسؤال لماذا اُستقطب هذا المدرب بعد نتائجه المتواضعة مع النادي الإماراتي؟ ولماذا بهذا المبلغ؟ ومن منحه صلاحية استقطاب لاعب مثل أرتيم كلاعب محور؟، والفريق لديه نايف مسعود وإنتجانا وإبراهيم ديابي كلاعبي محور، بينما في النادي الإماراتي لم يسمح له بالتعاقد حتى مع مسؤول علاج طبيعي.

هل تعرفون من السبب في مثل هذه الصفقات الخاسرة فنيًا وماليًا ونفسيًا بالنسبة للجماهير؟ إن بعض الأندية بها أناس ليس لهم علاقة بكرة القدم البتة، وإنما هم أكفاء في HR، وكذلك IT، ولا تنسوا Finance، وسلامتكم.