الإثنين.. عبد الحميد في معسكر «الأخضر»

ينضم سعود عبد الحميد، ظهير أيمن فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، إلى معسكر المنتخب السعودي في أول أيامه، الإثنين، حسبما أكدت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويرتبط الظهير بمباراةٍ بين فريقه ومارسيليا، مساء الأحد ضمن الجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي. بعدها، يحزم حقائبه ويسافر إلى الدوحة، عاصمة قطر، التي تستضيف المعسكر.

واستدعى اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب «الأخضر»، 30 لاعبًا للتجمّع المقبل، بينهم لاعب لانس.

ويتخذ المنتخب من فندق «والدورف أستوريا» في الدوحة مقرًا له خلال فترة المعسكر، الممتد حتى 17 نوفمبر الجاري، والذي يشمل مباراتين تجريبيتين، أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان، في 13 و17، على الترتيب.

وتُوِّج «الأخضر» تحت قيادة دونيس بكأس الخليج العربي الـ 27، الشهر الماضي في جدة.